محافظ جدة يتوّج الفائزين في "هاكثون جدة الأجمل"

وفي ختام الحفل توّج محافظ جدة الفائزين بالمراكز الأربعة من أصل 160 مشاركًا ومشاركة؛ حيث حصلت جامعة الملك عبد العزيز على المركز الأول في مسار المدن الذكية، فيما حصلت جامعة الأعمال والتكنولوجيا على المركز الثاني في ذات المسار، وفي مسار السياحة والفنون حصدت جامعة جدة المركز الأول، وجاءت الجامعة العربية المفتوحة في المركز الثاني.