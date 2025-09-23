الرئيس التنفيذي لطيران ناس يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

وقال المهنا إننا في هذا اليوم التاريخي نسترجع 95 عامًا من التقدم الباهر والوحدة والازدهار، منذ توحيد المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، مستذكرين رحلة من الفخر والتلاحم قادت إلى نهضتنا التنموية الشاملة في كل المجالات، وسائرين نحو رؤية السعودية 2030.