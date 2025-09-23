الرئيس التنفيذي لطيران ناس يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

رفع الرئيـس التنفــيذي والعضو المنتدب لـ "طيران ناس"، بندر المهنا، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سـعود – حفظهما الله – ولكل الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين لليـوم الوطـني للمملـكة.
وقال المهنا إننا في هذا اليوم التاريخي نسترجع 95 عامًا من التقدم الباهر والوحدة والازدهار، منذ توحيد المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، مستذكرين رحلة من الفخر والتلاحم قادت إلى نهضتنا التنموية الشاملة في كل المجالات، وسائرين نحو رؤية السعودية 2030.
وقال المهنا إن "دور الشركة الرائد في قطاع الطيران الاقتصادي يتجاوز مجرد النقل الجوي، فهو التزامٌ بدعم طموحات رؤية 2030، حيث نعمل على المساهمة بفعالية في تعزيز المكانة خلال توسيع شبكتنا، وتحديث أسطولنا، وتحسين تجربة السفر لملايين المسافرين. وتجسد استثماراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، وعملنا المستمر على ربط المملكة بالعالم."
وأضاف المهنا أن "طيران ناس يلتزم من هذا المنطلق التزامًا راسخًا بالاستثمار في المواهب السعودية، ونؤمن بأن موظفينا هم أعظم ثرواتنا. ومن خلال برامجنا التدريبية والتطويرية، نعمل على تمكين الجيل القادم من الطيارين والمهندسين ومختلف المتخصصين السعوديين في القطاع لقيادة مستقبل صناعتنا. وهذا ليس مجرد قرار تفرضه ضرورة الأعمال؛ بل هو واجبنا الوطني، وإيمانا راسخا بسواعدنا الوطنية."
وأكد أنه "بينما نتطلع إلى الأمام، يملؤنا التفاؤل برحلة المملكة نحو مستقبل زاخر بالإنجازات يستقطب أنظار العالم أجمع، ونفخر بكوننا مساهمين في التنويع الاقتصادي، ودعم طموحات المملكة في قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية. ونتعهد بمواصلة العمل الدؤوب لخدمة وطننا ومواطنيه، مساهمين في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر في وطن طموح."