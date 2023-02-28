"جامعة الملك سعود" تُتيح التقديم على برامج الدراسات العليا "الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه"

أتاحت بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود التقديم على برامج (الدبلوم العالي- الماجستير- الدكتوراه) للعام الجامعي 1445هـ، ابتداءً من يوم الأحد 20 /8/ 1444هـ الموافق؛ 12 /3/ 2023م حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 6 /9/ 1444هـ الموافق 28 /3/ 2023م، وذلك على الرابط التالي: (https://dgs.ksu.edu.sa).
وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور هشام بن عبد العزيز الهدلق؛ أن الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الدراسات العليا (الماجستير - الدكتوراه) تتطلب الحصول -على الأقل- على درجة (65) في اختبار القدرات العامة للجامعيين، وتقديم توصيتيْن داعمتيْن لطلب الالتحاق، واستثناء المتقدمين الحاصلين على درجات علمية باللغة الإنجليزية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية فيها اللغة الإنجليزية (وفق قائمة العمادة) من تحقيق الحد الأدنى لشرط اللغة؛ إضافة إلى الشروط الخاصة بالأقسام والبرامج.
وأوضح الهدلق؛ أن التقديم متاحٌ عبر البوابة الإلكترونية فقط، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيراً إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج) التي تمّ تحديثها هذا العام وفقاً للائحة المنظمة للدراسات العليا واستجابة لاحتياجات المجتمع وتوفير فرصة أكبر للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم، وأن الرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط.
ولفت إلى أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام) عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول، وأن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب له للتقديم، مبيناً أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة التقديم.
وأكّد الهدلق؛ أنه يحق لعمادة الدراسات العليا إلغاء الطلب، وكذلك التراجع عن قرار القبول في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.
وحثّ الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على البرامج ومتطلبات وشروط القبول عبر موقع عمادة الدراسات العليا على الرابط: (https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/3008)، أو التواصل على إيميل وهواتف العمادة خلال فترة التقديم فقط (8057955 - 011 / 8058646 - 011) أو حساب العمادة على تويتر (@DGS_KSU) أو البريد الإلكتروني (dgsad@ksu.edu.sa).
كما دعا المتقدمين عند الإرسال على البريد الإلكتروني كتابة الاسم/ رقم الهوية/ الكلية/ القسم/ والبرنامج الذي يرغب التقديم عليه لمساعدته بشكل أفضل.