"جامعة الملك سعود" تُتيح التقديم على برامج الدراسات العليا "الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه"

وأوضح الهدلق؛ أن التقديم متاحٌ عبر البوابة الإلكترونية فقط، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيراً إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج) التي تمّ تحديثها هذا العام وفقاً للائحة المنظمة للدراسات العليا واستجابة لاحتياجات المجتمع وتوفير فرصة أكبر للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم، وأن الرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط.