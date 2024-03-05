الصور تتحدث.. "البليهشي" المسؤول الذي غيَّر وجه المدينة المنوّرة وجعلها صديقة للإنسان والبيئة

وعمل البليهشي؛ مع فريقه على رفع نصيب الفرد في المسطحات الخضراء بالمدينة المنوّرة، حيث كان نصيب الفرد عام 2020م، 0.9% فقط، وارتفع عام 2023 إلى 2.5%، كما يعملون بطريقة منهجية للوصول إلى 4.5% في نهاية عام 2024م، وتنفيذ وتطوير 100 منطقة كتدخلٍ حضري (مجاورات سكنية) في الأحياء السكنية، وتكتمل مراحلها بنهاية 2025م، فيما أُضيفت 800.000 شجرة جديدة في المدينة المنوّرة مع عام 2022؛ لتصنف المدينة من أعلى المدن في السعودية المتوجّهة إلى زراعة الأشجار.