بدء إصدار تصاريح المخيمات للأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية

وحدد المركز مجموعة من الشروط للحصول على تراخيص الأفراد، منها: أن يكون تحديد موقع التخييم تحت إشرافه، وكذلك توفير أدوات الأمن والسلامة بحسب متطلبات الدفاع المدني مع مراعاة اشتراطات الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن توافر هوية وطنية أو إقامة نظامية للأفراد، كما أقر المركز ضوابط عامة واجبة الالتزام، تضمنت ألا تزيد مدة التخييم على ثلاثة أشهر، وأن يُحدَّد مخيم واحد فقط لكل مستفيد، إضافة إلى المحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم، والابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل: (الرعي والصيد والاحتطاب ورمي النفايات)، وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، والالتزام بعدم إقامة المباني بمواد البناء الإنشائية أو ألواح الصاج المعدنية، ومنع إقامة عقوم أو سواتر ترابية حول المخيم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه أو الموقع (مكان التخييم).