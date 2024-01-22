رئيس "السوق المالية": 170 مليار ريال الأصولُ المدارة في قطاع الصناديق العقارية

أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز عن الخطوات التي تساهم في زيادة التمويل العقاري، ومنها تطوير سوق الديْن، والمساهمات العقارية، والمزيد من التحرير في الصناديق العقارية، والتملك والاستثمار في مكة والمدينة.
وقال "القويز" خلال مشاركته بفعاليات منتدى مستقبل العقار: هيئة السوق المالية تعمل على إصدار شهادات طرح مساهمات عقارية محصورة لمن يرغب في جمع تمويل لا يزيد على 100 مليون ريال.
وأضاف: 170 مليار ريال الأصولُ المدارة في قطاع الصناديق العقارية.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قد دشن اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى "مستقبل العقار" والمقام في الرياض، تحت شعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر"، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
وأكد "الحقيل" خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كل العناية من القيادة؛ لما له من تأثير مباشر في حياة الإنسان واستقرار الأسر، وتوفير حياة كريمة تلبي التطلعات، وتحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.