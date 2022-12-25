"صحة عسير" تستعد للتقلبات الجوية برفع جاهزية المستشفيات

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، المنشآت الصحية في منطقة عسير برفع الجاهزية؛ نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًا، وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وأوضحت "صحة عسير" أن هذه الاستعدادات تأتي كإجراء استباقي يهدف إلى الاستعداد المبكر؛ لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لأي حالة قد تتأثر نتيجةً للتقلبات المناخية، والحالة الجوية بالمنطقة.
وأصدر "عسيري" تعليماته للخدمات العلاجية والصحة العامة وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في "صحة عسير"، بمتابعة رفع الجاهزية مع المستشفيات التابعة لصحة عسير والمراكز الصحية.
إلى ذلك، أوضحت "صحة عسير" أنه تم البدء في رفع الاستعداد والجاهزية بأقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، داعيةً مرضى الربو بشكل خاص إلى أن يحملوا معهم دائمًا البخاخ الإسعافي (موسّع الشعب)، والحرص على أخذه في حال وصفه الطبيب للمريض، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو حدوث تغير في لون الأطراف، أو الشفتين واللسان.