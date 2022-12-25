"صحة عسير" تستعد للتقلبات الجوية برفع جاهزية المستشفيات

إلى ذلك، أوضحت "صحة عسير" أنه تم البدء في رفع الاستعداد والجاهزية بأقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، داعيةً مرضى الربو بشكل خاص إلى أن يحملوا معهم دائمًا البخاخ الإسعافي (موسّع الشعب)، والحرص على أخذه في حال وصفه الطبيب للمريض، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو حدوث تغير في لون الأطراف، أو الشفتين واللسان.