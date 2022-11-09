"عقارات الدولة" تطوّر خدمة المواعيد إلكترونيًا لتحسين تجربة المستفيد

وأوضحت الهيئة أنها خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المستفيدين للرد على الاستفسارات وتلقي الملاحظات، وذلك عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447، أو البريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA، وحساب العناية بالشركاء في منصة تويتر spgacare@.