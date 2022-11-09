"عقارات الدولة" تطوّر خدمة المواعيد إلكترونيًا لتحسين تجربة المستفيد

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن تطوير خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا للراغبين في زيارة فروعها المنتشرة في مختلف مدن المملكة؛ سعيًا منها في تحسين تجربة المستفيدين، وتطبيق أفضل المعايير لرفع مستوى جودة الخدمات.
يأتي هذا التطوير في إطار استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي لخدمات الهيئة من خلال أتمتة الإجراءات وتحقيق التميز المؤسسي.
وبيّنت أنّه يمكن للمستفيدين حجز موعد عبر الدخول إلى الخدمة من خلال الدخول على الرابط التالي: https://www.spga.gov.sa/appointment-booking-request وتعبئة البيانات المطلوبة، وسيتلقى المستفيد رسالة نصية بتأكيد الموعد.
وأوضحت الهيئة أنها خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المستفيدين للرد على الاستفسارات وتلقي الملاحظات، وذلك عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447، أو البريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA، وحساب العناية بالشركاء في منصة تويتر spgacare@.