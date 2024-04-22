النصيب الأكبر للنساء.. 14 ألف إصابة بالأورام في المملكة والرياض تتصدر

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ماجد الغامدي خلال المؤتمر: النتائج المثمرة التي حققها التحول الصحي بالمملكة خلال السنوات الأخيرة في مجال طب الأورام الإشعاعي انعكست بشكل كبير على توفير العلاج لأكبر عدد من المرضى، بعد أن كان مقتصرًا على المستشفيات الحكومية فقط، مما تسبب في ارتفاع قوائم الانتظار بها، حيث أسهم التحول في زيادة أعداد المستشفيات الخاصة التي وفّرت العلاج بعد تشجيع الاستثمار بالمجال، مما خفف العبء على مستشفيات القطاع الحكومي، إضافةً إلى إلزام شركات التأمين بتغطية تكلفة علاج الأورام لتصل إلى حد نصف مليون ريال.