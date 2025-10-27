"‏طيران الرياض" توقّع أول عقد تأجير مع "أفيليس" لطائرة بوينغ 787-9

أعلنت شركة “أفيليس” (AviLease)، شركة تأجير الطائرات العالمية التي تتخذ من السعودية مقرًّا لها، عن توقيع أول اتفاقية تأجير طائرات مع الناقل الوطني الجديد “طيران الرياض” (Riyadh Air)، تشمل طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، ليُسجَّل بذلك أول تعاون من نوعه بين الجانبين.