"إتقان العقارية" تطلق حملتها التسويقية للبيع في مخطط "رابية المدينة"

ويحظى مخطط رابية المدينة بمجاورة الأحياء العمرانية والمدارس ومراكز الترفيه والمراكز الصحية مع توفر كامل الخدمات في المخطط من (ماء، كهرباء، هاتف، صرف صحي) بالإضافة لقربها من الحرم النبوي الشريف الذي تبعد عنه 15 دقيقة، و7 دقائق عن مسجد قباء، و5 دقائق عن محطة قطار الحرمين، و10 دقائق عن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مما يكسب الأرض موقعاً مميزاً وحيوياً تتوفر فيه مقومات السكن و الاستثمار الآمن.