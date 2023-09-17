"إتقان العقارية" تطلق حملتها التسويقية للبيع في مخطط "رابية المدينة"

أطلقت شركة إتقان العقارية الحملة التسويقية للبيع في مخطط "رابية المدينة" كفرصة استثمارية واعدة تحقق للمستثمرين والراغبين بالسكن بموقع متميز ونادرة داخل حدود الحرم.
ويقع مخطط رابية المدينة في حي مذينب بين شارعي الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز، وهو فرصة استثمارية تحقق للمستثمرين التميز لرحابة الأرض وتنوع مجالات الاستخدام وسهولة البناء، مما يجعلها أفقاً استثمارياً فريداً في مدينة تتصدر مكانة استثنائية للسكن ولقطاع الاستثمار السياحي والعقاري في العالم الإسلامي.
ويتميز مخطط "رابية المدينة" بأنه من أفضل وأندر المناطق داخل حد الحرم وعلى شوارع حيوية تربطه بكل الشوارع الرئيسية في المدينة المنورة، كما تتميز أرض المخطط بخلوها من العيوب، وهي أيضاً أرض مستوية سهلة البناء، مع تنوّع المساحات ما بين تجاري وسكني وارتفاع الأدوار حتى 3 طوابق، مما يجعلها فرصة للمشاريع السكنية والتجارية.
ويحظى مخطط رابية المدينة بمجاورة الأحياء العمرانية والمدارس ومراكز الترفيه والمراكز الصحية مع توفر كامل الخدمات في المخطط من (ماء، كهرباء، هاتف، صرف صحي) بالإضافة لقربها من الحرم النبوي الشريف الذي تبعد عنه 15 دقيقة، و7 دقائق عن مسجد قباء، و5 دقائق عن محطة قطار الحرمين، و10 دقائق عن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مما يكسب الأرض موقعاً مميزاً وحيوياً تتوفر فيه مقومات السكن و الاستثمار الآمن.
ودعت شركة إتقان العقارية المستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار المميز التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (0539648888) و(0596557777)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.