تعرف على الشريك الأمثل لرحلات العمل مع هاتف HONOR Magic V5

خطط لرحلات العمل بسهولة مع ميزة Magic Sidebar

التحضير هو كل شيء في رحلات العمل، وميزة Magic Sidebar تضمن لك البقاء منظمًا. سواء كنت تقارن بين خيارات الرحلات، أو تطالع مراجعات الفنادق، أو تراجع جداول المؤتمرات، فإن Magic Sidebar يقدم اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لتناسب سير عملك.يمكنه تلخيص التقارير الطويلة، وتقديم رؤى سريعة من مواقع السفر، وحتى إنشاء ملاحظات فورية من جداول الاجتماعات. مع وجود كل شيء في مكان واحد، ستوفر الوقت وتقلل من التوتر حتى قبل صعودك إلى الطائرة