الاهتمام بمنظومة الطرق مع الرقابة المرورية أسهمت بتخفيض وفيَات الطرق

وقد أكدت حكومة المملكة قوة التزامها بالحدّ من الوفيَات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، فأنشأت لجنة وزارية للسلامة المرورية برئاسة وزير الصحة، وعضوية وزراء: النقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، والإعلام، والشؤون البلدية، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عدد من المسؤولين. وتهدف اللجنة إلى الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية بجميع عناصرها بما يحقق انخفاضًا كميًّا واضحًا في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من ضحايا وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة، هذه اللجنة أسهمت بشكل رئيس في العمل على تخفيض نسب الخسائر البشرية بدراسة المسببات والتنسيق المباشر فيما بينها.