"المرور" يضبط 1416 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

نجحت الحملات الميدانية لإدارات المرور السعودي في مختلف المناطق لضبط الدراجات الآلية المخالفة، في ضبط 1416 دراجة مخالفة خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى 30 ديسمبر الجاري.
وتفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 125 دراجة مخالفة بالرياض، و75 بالعاصمة المقدّسة، و39 بمنطقة المدينة المنوّرة، و81 بالشرقية وضبط 21 بمنطقة عسير، و14 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و41 بحائل، و93 بالقصيم، وجازان 61 دراجة مخالفة، ونجران 20، ومنطقة الحدود الشمالية 20، والجوف 7 دراجات مخالفة، و782 بجدة، و37 بالطائف، و6 دراجات بالقريات.
وأهاب "المرور" على حسابه بمنصة "إكس"، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد .