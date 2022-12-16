60 مليون مشاهدة.. مهرجان المؤسس للإبل والمزاين "قصة تفاعل كبير"

ويشهد وسم #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل 7، تفاعلًا كبيرًا، محقّقًا أرقامًا متنامية في عدد المتابعات، والمشاهدات، والإعجابات، وإعادة التغريد منذ مطلع ديسمبر الجاري؛ حيث حظيت منصات النادي بأكثر من 60 مليون مشاهدة في الأيام الماضية، مع تفاعل الجماهير حضوريًّا ورقميًّا مع مسابقات النادي المتنوعة بحماس وشغف كبيرين؛ إذ تجذب المنافسات أعدادًا متزايدة من عشاق الإبل ومحبي رياضاتها المتنوعة.