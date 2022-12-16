60 مليون مشاهدة.. مهرجان المؤسس للإبل والمزاين "قصة تفاعل كبير"

منذ انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مطلع الشهر الجاري، تشهد الصياهد شمال العاصمة الرياض التي يقام عليها المهرجان زيادة في عدد الزوار يومًا بعد آخر، وكذلك يزداد عدد زائري الحسابات الالكترونية لنادي الإبل والوسم الخاص بالمهرجان، خصوصًا مع إطلاق المسابقات المتنوعة لمزاين الإبل وبدء منافسات سباقات الهجن والهجيج.
ويشهد وسم #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل 7، تفاعلًا كبيرًا، محقّقًا أرقامًا متنامية في عدد المتابعات، والمشاهدات، والإعجابات، وإعادة التغريد منذ مطلع ديسمبر الجاري؛ حيث حظيت منصات النادي بأكثر من 60 مليون مشاهدة في الأيام الماضية، مع تفاعل الجماهير حضوريًّا ورقميًّا مع مسابقات النادي المتنوعة بحماس وشغف كبيرين؛ إذ تجذب المنافسات أعدادًا متزايدة من عشاق الإبل ومحبي رياضاتها المتنوعة.
وأكّد مدير المركز الإعلامي بالمهرجان فهد الصيعري، أن تنوع الأنشطة في المهرجان أسهم في زيادة عدد الزوار الذين يقصدون المهرجان يوميًّا، مشيرًا إلى أن المهرجان جاهز لتقديم خدماته المتنوّعة للإعلاميين، مبينًا أن القدرات البشرية والتجهيزات التقنية التي يملكها النادي من كفاءات إعلامية وبنية تحتية من استديوهات حديثة ومعدّات إلكترونية متقدّمة في القطاع، أسهمت في تعزيز الرسالة النبيلة للمهرجان الدولي".
وأوضح "الصعيري" أن معدل ساعات البثّ التلفزيوني المباشر يوميًّا للمركز الإعلامي تصل إلى 10 ساعات منذ بداية الأسبوع الجاري، كما يعدّ المركز موادّ صحفية متنوعة عن فعاليات المهرجان على مدار الساعة.
وتابع: "خصصنا فريقًا على مستوى عالٍ من الاحترافية لتسهيل أداء مهام الإعلاميين الذين يعملون لمصلحة الصحف والمحلات الإذاعية والقنوات التلفزيونية، إضافة إلى تمكين المصورين الهواة من ممارسة هوايتهم وتطوير أدائهم ومساعدتهم على تأدية أعمالهم بأفضل صورة ممكنة، والمركز يحرص على التفاعل مع ملاحظات الجماهير، وتوصيلها إلى لجان المهرجان"، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تلك الملاحظات التي من شأنها تطوير الفعاليات.
وأشار مدير المركز الإعلامي إلى أن المتابعة المتنامية للمهرجان عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتفاعل مع المسابقات المتعددة التي ينظمها المهرجان؛ أسهمت في إضفاء أجواء تنافسية إيجابية في تلك المسابقات.