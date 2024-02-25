"التجارة" توضح فوائد حصول المستثمر الأجنبي على الـ"الأبوستيل"

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن حصول المستثمر الأجنبي على شهادة الـ"أبوستيل" كوسيلة تصديق معتمدة على الوثائق العمومية الأجنبية، يمكنه من الحصول على خدمات الوزارة الإلكترونية، عبر منصة المركز السعودي للأعمال.