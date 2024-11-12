مذكرة تفاهم بين أمانة الشرقية وهيئة تطوير الشرقية وشركة أسفار

كما يأتي هذا التعاون الثلاثي كجزء من جهود المملكة لتعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. ويعكس هذا المشروعُ الرؤيةَ الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ السعودية كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، مع التركيز على الاستدامة، وتجربة الزوار، والاستثمار في الوجهات الجديدة.