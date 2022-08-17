ولى العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الأوزبكي

حضر جلسة المباحثات ي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي و وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الوزير المرافق و وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف العتيبي.