فلاورد توسع مجموعة هداياها

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق خطتها بتوسيع خط المنتجات المقدمة عبر موقعها وتطبيقها حيث انها أصبحت تقدم عدد أكير ومجموعة متنوعة أكثر من الهدايا إلى جانب باقات الورود في جميع الدول التي تعمل بها.
صرّحت فلاورد بأنها عمقت استثمارها في المنتجات بإطلاق حملة "أجمل مفاجأة لكل مناسبة" التي تسلط الضوء على الهدايا المنوعة الموجودة على موقع وتطبيق فلاورد بالتعاون مع عدة علامات تجارية محلية وعالمية. وتأتي خطة التنوع في خط المنتجات كخطوة ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الشركة مؤخراً لمواكبة احتياجات قاعدة عملاء فلاورد التي تستمر في النمو السريع في دولها التسع.
"أجمل مفاجأة لكل مناسبة" تهدف ايضاً لتشجيع الناس على إيصال مشاعرهم تجاه من يحبون عبر إهدائهم هدايا فاخرة وجميلة تم اختيارها بعناية من قبل فلاورد.
وقال رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "يأتي التوسّع في نطاق منتجاتنا من رغبتنا في كل احتياجات الهدايا التي قد يحتاجها عملاؤنا، وبالتالي ترسيخ موقع فلاورد كالوجهة الرائدة في قطاع الهدايا في المنطقة. في الفترة الماضية انصبت جهود فريقنا في إيجاد أفضل الشركاء في كل الدول التي نعمل بها كي يستطيع عملاءنا إهداء هدايا رائعة بالإضافة إلى باقات الورود بسهولة عبر التطبيق."
يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.