الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد

وتقع محافظة الليث على بُعد 180 كيلومترًا جنوب مكة المكرمة، وتضم 11 مركزًا إداريًا هي: الشواق، وغميقة، والغالة، والسعدية، وصلاق، وبني يزيد، وحفار، ويلملم، والرهوة، وجذم، وسعيا، فيما يبلغ عدد سكانها نحو 73,753 نسمة، يشكّلون نسيجًا اجتماعيًا متنوّعًا يعكس ثراء المنطقة وامتدادها التاريخي العريق.