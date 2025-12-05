المعيقلي يخطب في جامع مصطفى باشا بسكوبيه ويؤكد وسطية الإسلام وسماحة النبي ﷺ

وتناول في خطبته جانبًا من أخلاق النبي محمد ﷺ، التي بُنيت على التسامح والعفو والإحسان، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل جوهر الرسالة الإسلامية وسر تأثيرها الإنساني.