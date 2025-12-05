المعيقلي يخطب في جامع مصطفى باشا بسكوبيه ويؤكد وسطية الإسلام وسماحة النبي ﷺ

ألقى إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، خطبة الجمعة في جامع مصطفى باشا بالعاصمة المقدونية سكوبيه، ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتعزيز التواصل الديني والثقافي حول العالم.
وحضر الخطبة عدد من الشخصيات الدينية والسياسية، من بينهم سفير المملكة لدى ألبانيا فيصل حفظي، ومفتي مقدونيا الشمالية الشيخ شاكر فتاحو، في مشهد يعكس متانة العلاقات الإسلامية والدبلوماسية.
وأكد المعيقلي في خطبته أن الشريعة الإسلامية جاءت رحمة للعالمين، وأن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى ما تتميز به التشريعات الإسلامية من يسر ورفع للحرج.
وتناول في خطبته جانبًا من أخلاق النبي محمد ﷺ، التي بُنيت على التسامح والعفو والإحسان، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل جوهر الرسالة الإسلامية وسر تأثيرها الإنساني.