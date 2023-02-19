"البحر الأحمر" ترسي عقدًا يوفر تجارب رقمية لموظفي الشركة.. هذه التفاصيل

كشفت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطوّرة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم -وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"- عن إرساء عقد خدمات لتطوير تطبيق جديد سيوفر تجارب رقمية سلسة لموظفي الشركة.
وسيعمل التطبيق عند اكتماله كمنصة تتيح خدمات ومزايا لتسهيل الأعمال اليومية للآلاف من موظفي البحر الأحمر الدولية في المقر الرئيسي ومواقع مشاريعها ووجهاتها المستدامة.
كما سيتمكن موظفو "البحر الأحمر الدولية" من تجربة كافة الخدمات والأنشطة المتاحة، وحجز الاجتماعات الافتراضية، فضلاً عن متابعة معاملاتهم وإتمام مهامهم اليومية.
وأوضحت الشركة بأن إطلاق التطبيق سيتم على ثلاث مراحل، حيث ستكتمل المرحلة الأولى خلال عام 2023، وستليها المزيد من المراحل لضمان أن يشمل التطبيق مجموعة شاملة من الخدمات الإدارية وخدمات الموظفين.