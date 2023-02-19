"البحر الأحمر" ترسي عقدًا يوفر تجارب رقمية لموظفي الشركة.. هذه التفاصيل

وأوضحت الشركة بأن إطلاق التطبيق سيتم على ثلاث مراحل، حيث ستكتمل المرحلة الأولى خلال عام 2023، وستليها المزيد من المراحل لضمان أن يشمل التطبيق مجموعة شاملة من الخدمات الإدارية وخدمات الموظفين.