"زين السعودية" ترتقي إلى تصنيف AA ضمن مؤشر MSCI ESG Index

حيث تربعت الشركة بتميّزها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة " القيادة" (Leader) من بين 179 شركة اتصالات يشملها هذا المؤشر العالمي، الذي يُعدّ من بين أهم المراجع الموثوقة عالمياً لقياس مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، ويعكس هذا التقدّم في تصنيف "زين السعودية" الجهود الكبيرة التي تبذلها، والإنجازات المتسارعة التي حققتها خلال العام الماضي، لتتحوّل إلى شركةٍ نموذجية في تعميم هذه الثقافة والممارسات في كافة إداراتها وعملياتها التشغيلية، وكذلك على امتداد سلسلتي القيمة والتوريد الخاصة بها. الأمر الذي مكّن الشركة من دفع عجلة الاستدامة على مستوى المملكة محدثةً تغييراً منهجياً في مقاربة القضايا البيئية والاجتماعية والامتثال والحوكمة، وكذلك عزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال التنمية المستدامة.