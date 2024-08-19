"زين السعودية" ترتقي إلى تصنيف AA ضمن مؤشر MSCI ESG Index
للعام الرابع على التوالي، تتابع "زين السعودية"، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية، تقدمها ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index)، مرتقيةً بتصنيفها إلى (AA) مقارنةً بتصنيف (A) الذي حققته خلال العام الماضي.
حيث تربعت الشركة بتميّزها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة " القيادة" (Leader) من بين 179 شركة اتصالات يشملها هذا المؤشر العالمي، الذي يُعدّ من بين أهم المراجع الموثوقة عالمياً لقياس مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، ويعكس هذا التقدّم في تصنيف "زين السعودية" الجهود الكبيرة التي تبذلها، والإنجازات المتسارعة التي حققتها خلال العام الماضي، لتتحوّل إلى شركةٍ نموذجية في تعميم هذه الثقافة والممارسات في كافة إداراتها وعملياتها التشغيلية، وكذلك على امتداد سلسلتي القيمة والتوريد الخاصة بها. الأمر الذي مكّن الشركة من دفع عجلة الاستدامة على مستوى المملكة محدثةً تغييراً منهجياً في مقاربة القضايا البيئية والاجتماعية والامتثال والحوكمة، وكذلك عزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال التنمية المستدامة.
وتعليقاً على هذا الإنجاز الجديد، قال الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة "زين السعودية" المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: "ولله الحمد حققت زين السعودية بصمة أثر واضحة عبر تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية العالمي.
وإنَّ ارتقاءنا إلى تصنيف (AA)ضمن مؤشر (MSCI ESG Index) هو دليل إضافي على المسار الاستراتيجي الذي تقوده الشركة، مسخرةً استثماراتها النوعية بهدف تعظيم الأثر لتمكين مجتمعنا واقتصادنا وبالتالي وطننا الغالي، من خلال المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم تطلعات قيادتنا الرشيدة لرفاهية الإنسان واستدامة البيئة، وكذلك تحقيق المواءمة مع الجهود العالمية في هذا المجال.
فنحن ننطلق من مقاربةٍ شمولية تقوم على دمج الاستدامة في استراتيجية أعمالنا في إطار نهجٍ صديق للبيئة يرتكز على ثلاثة محاور تشمل الاقتصاد والإنسان والكوكب، وهو ما يعكس التزامنا بدفع مسيرة التقدم الرقمي بالتوازي مع الوفاء بالمسؤولية التي نلتزم بها تجاه المجتمع، من خلال استراتيجيتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمستندة إلى الممارسات المسؤولة على نحوٍ يضمن خلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة وبناء مستقبلٍ أكثر إشراقًا للإنسان والكوكب".
وأضاف "إنَّ هذا الإنجاز الجديد هو ثمرة الجهود المشتركة وتفاني كل فرد من أفراد عائلة زين السعودية، كما يحمل بصمات الرئيس التنفيذي السابق للشركة المغفور له بإذن الله المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، الذي كان من عرّابي الاستدامة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية على مستوى المملكة".
وتجدر الإشارة إلى أنَّ "زين" حصلت على تصنيف متقدم في نطاق الإدارة (A-) في مجالات التصدي لتغير المناخ، لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون "CDP" وهو التصنيف الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية، وذلك بعد أن نجحت في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ “مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون".
كما حازت خلال العام الماضي على العديد من الجوائز تقديراً لدورها في مجال الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، أبرزها جائزة أفضل تقنية خضراء من قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات 2023، وجائزة مبادرة العمل المناخي عن تدشين أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.