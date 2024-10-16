مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة "خمسيني" مع ورم ضخم برأس البنكرياس

وقال رئيس الفريق الطبي المعالج أن المراجع قدم إلى المستشفى وهو يشتكي من آلام في البطن، وأُجريت له فحوصات طبية دقيقة أبرزها الأشعة المقطعية Ct-scan، والرنين المغناطيسي Mri، والموجات فوق الصوتية، إضافة إلى فحوصات علامات الأورام وتحاليل الدم، وكشفت النتائج إصابته بورم سرطاني في رأس البنكرياس، ومتشعب إلى الاثني عشر والمرارة، وأخضع الفريق الطبي الحالة للدراسة على ضوء نتائج الفحوصات، وخلص إلى خطة علاجية متكاملة، تم بمقتضاها إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة تعرف "بإجراء ويبل"، تم فيها استئصال رأس البنكرياس والاثني عشر والقناة الصفارية والمرارة بالحدود الطبيعية، ومع المحافظة على الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة، ثم بعد ذلك تم إعادة وصل الأعضاء المتبقية معاً للسماح للطعام بالمرور عبر الجهاز الهضمي.