مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة "خمسيني" مع ورم ضخم برأس البنكرياس

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، إجراء عملية منظار لاستئصال البنكرياس والاثني عشر لمراجع "خمسيني" مصاب بورم في رأس البنكرياس وأنهى الفريق الطبي المتخصص في الجراحة العامة وأورام الجهاز الهضمي معاناة المراجع.
وقال رئيس الفريق الطبي المعالج أن المراجع قدم إلى المستشفى وهو يشتكي من آلام في البطن، وأُجريت له فحوصات طبية دقيقة أبرزها الأشعة المقطعية Ct-scan، والرنين المغناطيسي Mri، والموجات فوق الصوتية، إضافة إلى فحوصات علامات الأورام وتحاليل الدم، وكشفت النتائج إصابته بورم سرطاني في رأس البنكرياس، ومتشعب إلى الاثني عشر والمرارة، وأخضع الفريق الطبي الحالة للدراسة على ضوء نتائج الفحوصات، وخلص إلى خطة علاجية متكاملة، تم بمقتضاها إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة تعرف "بإجراء ويبل"، تم فيها استئصال رأس البنكرياس والاثني عشر والقناة الصفارية والمرارة بالحدود الطبيعية، ومع المحافظة على الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة، ثم بعد ذلك تم إعادة وصل الأعضاء المتبقية معاً للسماح للطعام بالمرور عبر الجهاز الهضمي.
وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، ولم يحتاج المراجع لنقل الدم أثناء العملية بفضل من الله، وتمت إفاقته بشكل مباشر بغرفة العمليات، ومن ثم حُول إلى العناية المركزة، وأمضى "48" ساعة قيد الملاحظة، وأُرسلت عينة من الورم إلى المعمل وأظهر نتائج الفحص أنه "سرطاني". وأضاف أن المراجع نقل إلى جناح التنويم، وبقى قيد الرعاية الطبية الحثيثة لمدة "10" يوم، ومن ثم غادر إلى منزله بحالة صحية جيدة، وسيستكمل علاجه في قسم الأورام.
الجدير بالذكر أن قسم الجراحة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يضم طاقماً من أمهر الجراحين ذوي المؤهلات العالية والخبرات المتميزة، ويعاونهم كفاءات متخصصة في التخدير من حملة أعلى الشهادات والخبرات الرفيعة التي تضمن اختيار الجرعة المناسبة لكل حالة على حدة، ويتميز القسم كذلك بتوفر التخصصات الدقيقة كجراحات الثدي والأورام، وجراحات القولون والمستقيم، بالإضافة إلى جراحة الصدر والحوادث، والأوعية الدموية وغيرها من الجراحات التي تجرى بأحدث التجهيزات الطبية.