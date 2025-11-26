المملكة تستضيف فعاليات أسبوع مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

استضافت المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الطاقة، فعاليات أسبوع مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE)، والاجتماع الرابع والأربعين للجنة التوجيهية للمبادرة، في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2025م.
واستعرضت الدول الأعضاء خلال الاجتماع التقدم المحرز في خططها ومشاريعها الوطنية، إلى جانب عروض تفصيلية قدمتها فرق العمل الفنية المتخصصة حول ما تم تحقيقه في مجالات تقييم الأثر البيئي للهيدروجين، وشهادات الهيدروجين النظيف، وقواعد التجارة، وغيرها من الموضوعات الفنية المرتبطة بأعمال المبادرة.
وشهد الأسبوع تنظيم فعالية "التعليم والتوعية"، التي جمعت نخبة من الأكاديميين والخبراء في جلسات حوارية ركزت على الابتكار والبحث العلمي في مجال الهيدروجين النظيف، إلى جانب تنظيم طاولة مستديرة شاركت فيها الشركات الوطنية والدولية المعنية بقطاع الهيدروجين؛ لمناقشة مستجدات القطاع والتحديات والفرص المرتبطة بتطوير اقتصاد الهيدروجين النظيف.
ومن المقرر أن تُختتم فعاليات الأسبوع بتنظيم زيارة ميدانية لوفود الدول الأعضاء إلى مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، الذي يُعد أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر قيد الإنشاء في العالم، حيث ستطّلع الوفود على التقدم المحرز في الأعمال الإنشائية ومراحل التطوير الرئيسة للمشروع.
وتُعد استضافة المملكة لهذا الأسبوع تأكيدًا لدورها الريادي ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، ودعم تطوير حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة، وبما يعزز طموحها في أن تكون أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم.