المملكة تستضيف فعاليات أسبوع مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

واستعرضت الدول الأعضاء خلال الاجتماع التقدم المحرز في خططها ومشاريعها الوطنية، إلى جانب عروض تفصيلية قدمتها فرق العمل الفنية المتخصصة حول ما تم تحقيقه في مجالات تقييم الأثر البيئي للهيدروجين، وشهادات الهيدروجين النظيف، وقواعد التجارة، وغيرها من الموضوعات الفنية المرتبطة بأعمال المبادرة.