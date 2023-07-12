محليات

القبض على شخص روّج الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في عسير

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
القبض على شخص روّج الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في عسير

قبض مرور منطقة عسير على مواطن في مدينة أبها؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

الجهات الأمنية
مرور عسير
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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