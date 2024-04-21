احتراق غرفة كهرباء يُخلي ابتدائية بحائل.. ولا إصابات

نجحت لجنة الأمن والسلامة بمدرسة سميراء الابتدائية جنوب شرق حائل (١٧٠ كلم)، في إخلاء الطلاب والطالبات ومنسوبات المدرسة دون أن يصاب أحد بأذى؛ وذلك بمتابعة مباشرة وميدانية من قائدة المدرسة، بعد أن شبّ حريق في غرفة الكهرباء الخارجي الملاصقة لسور المدرسة.