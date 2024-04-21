احتراق غرفة كهرباء يُخلي ابتدائية بحائل.. ولا إصابات

نجحت لجنة الأمن والسلامة بمدرسة سميراء الابتدائية جنوب شرق حائل (١٧٠ كلم)، في إخلاء الطلاب والطالبات ومنسوبات المدرسة دون أن يصاب أحد بأذى؛ وذلك بمتابعة مباشرة وميدانية من قائدة المدرسة، بعد أن شبّ حريق في غرفة الكهرباء الخارجي الملاصقة لسور المدرسة.
ونفّذت اللجنة خطة الطوارئ بإخلاء الطلاب والطالبات بنجاح، ولم تسجل خلال خطة الإخلاء أي أضرار لأحد داخل المدرسة.
وعملت لجنة السلامة بالمدرسة على فصل قواسم الكهرباء؛ لمنع امتداد عطل الكهرباء لداخل المبنى، وإبلاغ الدفاع المدني وشركة الكهرباء في حينه، وقد باشرا في وقت قياسي جدًّا.
وكانت المدرسة قد أبلغت أولياء أمور الطلاب والطالبات في رسالة عبر مجموعة "الواتساب"، بأن دوام المدرسة قد انتهى، وعليهم الحضور لاصطحاب أبنائهم وبناتهم.
ونالت الرسالة استحسان أولياء أمور الطلاب والطالبات؛ حيث لم تحتوِ على أي تفاصيل عن الحريق؛ وهو الأمر الذي لو ذُكِر بالرسالة لخلق نوعًا من الهلع والخوف لديهم.