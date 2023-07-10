يقظة حارس أمن وتدخّل طبي سريع في تخصصي تبوك ينقذ حياة مقيمة مصرية

وكان في السيارة مقيم برفقته زوجته التي بدا ظاهرًا عليها حالتها الصحية السيئة، فقام حارس الأمن بأخذ كرسي متحرك وانطلق مسرعًا تجاههم، ورغم وزن المريضة الزائد وبمساعدة زوجها؛ استطاع إنزالها من السيارة ووضعها على الكرسي المتحرك، وانطلق بها إلى داخل القسم، وما هي إلا لحظات وتوقف قلب المريضة.. وبفضل الله ثم نتيجة التدخل السريع من قِبَل الفريق الطبي في قسم الطوارئ؛ تم إجراء إنعاش قلبي للمريضة ليعود النبض لها من جديد ويتم إنقاذ حياتها.