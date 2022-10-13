الرئيس الباكستاني يقلِّد أمين رابطة العالم الإسلامي وسام "هلال باكستان"

قلَّد فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الدكتور عارف علوي، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وسامَ "هلال باكستان"، أحد أهم الأوسمة المدنية للجمهورية، تقديراً لجهود معاليه البارزة في نشر رسالة السلام التي يدعو إليها الإسلام، وفي مكافحة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه ديننا الإسلامي الحنيف، إضافةً إلى دوره العالمي في تعزيز الحوار والوئام بين أتباع الحضارات والأديان، من خلال المبادرات الدولية والزيارات الشخصية التي قام بها إلى مختلف دول العالم، ولقاءاته بمختلف القيادات الدينية الدولية.