"الأجهزة الإلكترونية وطفلك".. طبيب روماتيزم يحذر من آلام الرقبة وينصح

وطالب "حسين" بالاهتمام بالطفل عندما يشكو ويصف بعض الأعراض لمساعدته في تحديد السبب الرئيسي لألم الرقبة وعلاجها، مشيرًا إلى أهمية إجراء تغييرات وتصحيح العادات التي قد تؤدي إلى آلام الرقبة للأطفال الذين يقومون باستخدام الحاسوب والهاتف أو مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، والحرص على تغيير طريقة النوم؛ كالنوم على الجانب أو وضع وسادة بين ركبهم، والتأكد من أن الوسادة التي ينام عليها الطفل مريحة ولا تسبب آلام في الرقبة، وتجنب أي نشاط بدني أو رياضة قد يزيد من ألم الرقبة عند الطفل أو يسبب إجهاد للعضلة.