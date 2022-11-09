المركز الطبي الدولي بجدة ينظم حملة للتوعية بمخاطر سرطان البروستاتا

وركزت الحملة على نشر الوعي والتثقيف الصحي بأسباب سرطان البروستاتا الذي يُعد ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند الرجال، ودعت إلى ضرورة إجراء الفحوص الدورية للكشف عن المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الرجل، خاصة أن خطورة المرض تكمن في عدم ظهور أي أعراض عند بداية الإصابة به، مع التأكيد على أن تشخيص المرض في مراحله الأولية يحقق نسبة نجاح عالية جداً من الشفاء عكس المراحل المتأخرة.