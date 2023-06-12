محافظة "رنية" تستقبل أولى طلائع الحجاج اليمنيين القادمين من منفذ الوديعة

تزامنًا مع قرب موسم الحج، تستقبل محافظة رنية في كل عام؛ الحجاج القادمين من جمهورية اليمن الشقيقة، وتحديدًا من منفذ الوديعة البري، وتعمل على ضيافتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وذلك بتوجيهٍ من أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية "خالد الفيصل".
واستقبل محافظ رنية "قبَّاس بن وصل الله الحارثي"، أولى طلائع الحجاج البالغ عددهم حتى الآن أكثر من 4 آلاف حاج وحاجة، وذلك بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية والمراكز، وأعضاء المجلس المحلي، ومنسوبي الجهات المعنية.
وتحتوي استراحة الحجاج في محافظة رنية و التي تم تجهيزها، 20 جناحًا سكنيًا لاستقبالهم، وتحوي: معرضًا عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعيادة طبية متكاملة، وعرضًا مرئيًا عن مناسك الحج وتوزيع كتيّبات إرشادية بعدة لغات. كما عَمِلت البلدية على تجهيز الموقع بالاحتياجات كافة، وخصّصت مواقع للأسر المنتجة ومساحات خضراء ودورات مياه بالتجهيزات اللازمة كافة لخدمة ضيوف الرحمن.
يُذكر أن استراحة الحجاج بـ"رنية" والمخصصة لاستقبال الحجاج القادمين من اليمن مهيأة بأقسام رجالية ونسائية، وجميع مرافق الخدمات من عيادات صحية وضيافة متكاملة؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لتذليل الصعوبات كافة التي قد تعترض الحجاج وتقديم الخدمات الجليلة لهم جميعاً - بإذن الله - لأداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.