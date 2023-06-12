محافظة "رنية" تستقبل أولى طلائع الحجاج اليمنيين القادمين من منفذ الوديعة

وتحتوي استراحة الحجاج في محافظة رنية و التي تم تجهيزها، 20 جناحًا سكنيًا لاستقبالهم، وتحوي: معرضًا عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعيادة طبية متكاملة، وعرضًا مرئيًا عن مناسك الحج وتوزيع كتيّبات إرشادية بعدة لغات. كما عَمِلت البلدية على تجهيز الموقع بالاحتياجات كافة، وخصّصت مواقع للأسر المنتجة ومساحات خضراء ودورات مياه بالتجهيزات اللازمة كافة لخدمة ضيوف الرحمن.