محقق بالنيابة يميط اللثام عن تفاصيل واقعة "المشهور" المتورط في "غسل أموال"

وأضاف: كان المبلغ بعشرات الآلاف، وعند إيداعه فوجئ المشهور بزياده، وبعد تواصله مع المُعلن طلب منه إيداع المبلغ الزائد في حساب شخص آخر علي صلة به، وكان الحساب تابعاً لشركة مشهورة في غسيل الأموال، وعند التحقيق مع المشهور نفي صلته بشركة غسيل الأموال، وأكد أنه أودع المبلغ بحسن نية، مشيراً إلى أنه لم يوثّق أي معاملات بينه وبين المُعلن!، وأصبح في دائرة التحقيق والمساءلة والشبهة لتحويله مبلغاً لحساب آخر دون التّوثق والتوثيق!