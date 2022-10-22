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الأحد المقبل.. بداية التوقيت الشتوي في جميع مدارس تعليم الرياض

إلى نهاية "شعبان".. بداية الحصة الأولى الساعة الـ7 صباحًا
الأحد المقبل.. بداية التوقيت الشتوي في جميع مدارس تعليم الرياض
عبدالحكيم شار
عبدالحكيم شار

تبدأ الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض تطبيق التوقيت الشتوي لمواعيد الدوام الصباحي في جميع مدارس المنطقة، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل (05 / 04 / 1444هـ)، الموافق 2022/10/30م، على النحو الآتي:

بداية الاصطفاف الصباحي الساعة (الـ06:45) السادسة و45 دقيقة صباحًا، فيما تكون بداية الحصة الأولى الساعة (الـ07.00) السابعة صباحًا.

ويستمر التوقيت الشتوي طيلة أربعة أشهر و25 يومًا إلى 1444/08/30هـ، الموافق 2023/03/22م.

ويبدأ توقيت الدوام الدراسي الخاص بشهر رمضان المبارك 1444/09/01هـ الموافق 2023/03/23م، وفيه تكون بداية الحصة الأولى في تمام التاسعة صباحًا، ويستمر إلى يوم 22 من الشهر الفضيل الموافق 2023/04/13م.

ويعود توقيت الدوام الصيفي يوم السادس من شهر شوال المقبل 1444/10/06هـ، الموافق 2023/04/26م؛ إذ يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة الـ6:15 ص، والحصة الأولى الـ6:30 صباحًا، وذلك إلى نهاية العام الدراسي الذي يوافق يوم الرابع من شهر ذي الحجة 1444/12/04هـ، الموافق 2023/06/22م.

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