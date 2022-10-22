الأحد المقبل.. بداية التوقيت الشتوي في جميع مدارس تعليم الرياض

ويعود توقيت الدوام الصيفي يوم السادس من شهر شوال المقبل 1444/10/06هـ، الموافق 2023/04/26م؛ إذ يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة الـ6:15 ص، والحصة الأولى الـ6:30 صباحًا، وذلك إلى نهاية العام الدراسي الذي يوافق يوم الرابع من شهر ذي الحجة 1444/12/04هـ، الموافق 2023/06/22م.