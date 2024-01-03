بقيق تحتضن بطولة "سدرا" لالتقاط الأوتاد.. غدًا الخميس

وأضاف أن المحافظة تشهد العديد من الفعاليات المتنوعة ولديها من المقومات السياحية التي تؤهلها لإقامة العديد من المناشط المختلفة؛ حيث سبق لها أن حققت نجاحات كبيرة في ذلك من أهمها سفاري بقيق الذي عقد في خمسة نسخ مميزة.