بقيق تحتضن بطولة "سدرا" لالتقاط الأوتاد.. غدًا الخميس

تنطلق بطولة "سدرا" لالتقاط الأوتاد بمحافظة بقيق، غدًا الخميس، على ميدان منتجع سدرا الصحراوي بالمحافظة، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.
ويشرف على البطولة الاتحاد السعودي للفروسية، وتستمر خلال الفترة من 4 - 6 يناير 2024 من الساعة الثانية مساءً إلى 12:00 صباحًا.
من جهته قال محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب: إن البطولة تحظى برعاية ومتابعة أمير المنطقة الشرقية، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.
وأضاف أن المحافظة تشهد العديد من الفعاليات المتنوعة ولديها من المقومات السياحية التي تؤهلها لإقامة العديد من المناشط المختلفة؛ حيث سبق لها أن حققت نجاحات كبيرة في ذلك من أهمها سفاري بقيق الذي عقد في خمسة نسخ مميزة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة ضيافة المشغلة لمنتجع سدرا الصحراوي حماد بن سامر حماد، عن ترحيبه بجميع الفرق واللجان المشاركة في الفعالية.
وأشار إلى أن إقامة الفعالية في منتجع سدرا الصحراوي تأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في المجالين الرياضي والثقافي بالإضافة إلى السياحي.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة محمد بن هشام الهاشم: إن عدد المشاركين في البطولة بلغ 60 فارسًا وفارسة.
وأوضح أن الفعالية يتخللها العديد من المسابقات، بالإضافة إلى معرض الفتوة الثقافي وعروض لجمال الخيل وحربية حية من على ظهر الخيل؛ حيث سيتم تسليط الضوء على العادات والتقاليد وتاريخ الخيول في المملكة.
يذكر أن بطولة منتجع "سدرا" لالتقاط الأوتاد، تأتي بعد تتويج المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد، بطلاً لكأس العالم 2023 في جنوب أفريقيا على مستوى الفرق والفردي.