"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والباحة ونجران وحائل والقصيم.
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على شرورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والقنفذة والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على رابغ وخليص وبحرة وجدة، وأمطارًا متوسطة على الجموم والكامل والليث والعاصمة المقدسة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر. وتشهد أمطارًا خفيفة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع. وتشهد أمطارًا متوسطة على بدر والحناكية، وأمطارًا خفيفة على العلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.