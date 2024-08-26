"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والقنفذة والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على رابغ وخليص وبحرة وجدة، وأمطارًا متوسطة على الجموم والكامل والليث والعاصمة المقدسة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.