"السديس": السعودية قدمت نموذجًا عالميًا مشرفًا لإدارة موسم الحج بامتياز

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن المملكة العربية السعودية قدمت نموذجًا عالميًا مشرفًا لإدارة موسم الحج بامتياز، مشيدًا بجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- في الإشراف المباشر على أعمال الحج، وخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من ضيوف الرحمن.
ونوه رئيس الشؤون الدينية بالكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد -حفظه الله- في حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية؛ الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة المباركة -حفظها الله- شرّفها الله بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والعناية بقاصديهما، والحرص على أمنهم وسلامتهم.
وثمّن "السديس" ما ورد في كلمة سمو ولي العهد؛ باعتزازه بمواصلة القيام على خدمة الحجاج وبذل الجهود وتسخير جميع الإمكانات، لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، موضحًا أن تلك الجهود الجبارة أثمرت بفضل الله -تعالى- في مخرجات الخدمات المجودة المقدمة لضيوف الرحمن، وما ينعمون به في شتى الجوانب المتعلقة بشؤون الحج والحاج، في ظل متابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وتقدم "السديس" في ختام تصريحه بأسمى آيات التهاني والشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة النجاحات التي حققتها خطط موسم الحج.
يُشار إلى أن رئيس الشؤون الدينية قد شارك في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه سمو ولي العهد؛ لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.