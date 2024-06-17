"السديس": السعودية قدمت نموذجًا عالميًا مشرفًا لإدارة موسم الحج بامتياز

وثمّن "السديس" ما ورد في كلمة سمو ولي العهد؛ باعتزازه بمواصلة القيام على خدمة الحجاج وبذل الجهود وتسخير جميع الإمكانات، لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، موضحًا أن تلك الجهود الجبارة أثمرت بفضل الله -تعالى- في مخرجات الخدمات المجودة المقدمة لضيوف الرحمن، وما ينعمون به في شتى الجوانب المتعلقة بشؤون الحج والحاج، في ظل متابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.