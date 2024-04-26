بعد رصد حالات التسمم.. "أمانة الرياض": أغلقنا المنشأة وفروعها بالمنطقة ومعملها الرئيسي
أعلنت أمانة منطقة الرياض تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي، مبينة أنها تلقت مساء يوم الخميس 16 شوال 1445هـ الموافق 25 أبريل 2024م، بلاغاً من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنًا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها إحدى المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع.
وقال: باشرت الفرق الميدانية للرقابة الصحية الساعة 10:00 مساء يوم الخميس المواقع، وأغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واُتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة.
وأضافت: ما زالت الأمانة تعمل بجميع أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير؛ للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان، ولم تسجل ولله الحمد أي حالات تسمم من مصادر أخرى، وستُوضح أمانة منطقة الرياض أي مستجدات تتطلب ذلك -في حال وجودها-.