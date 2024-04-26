بعد رصد حالات التسمم.. "أمانة الرياض": أغلقنا المنشأة وفروعها بالمنطقة ومعملها الرئيسي

وقال: باشرت الفرق الميدانية للرقابة الصحية الساعة 10:00 مساء يوم الخميس المواقع، وأغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واُتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة.