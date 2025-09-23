القيادة تعزّي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد القاسمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي -رحمه الله-.