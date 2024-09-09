الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وزير الثقافة يتفقد مركز الدرعية لفنون المستقبل

ومن المقرر أن يقدم المركز المزمع افتتاحه خلال العام 2024 برامج متنوعة؛ من أبرزها برنامج تعليمي طويل المدى موجّه للفنانين الناشئين في مجال فنون الوسائط الجديدة، والذي صُمم بالتعاون مع الاستوديو الوطني للفنون المعاصرة في فرنسا لو فريسنوي (Le Fresnoy)، وسيوفّر للفنانين الناشئين إمكانية الوصول إلى أحدث المعدات المهنية، وميزانية الإنتاج، إضافة إلى مجموعة واسعة من فرص التعلم متعددة التخصصات، التي تشمل فرص التعلم النظرية والمفاهيمية والتقنية والإرشاد الشخصي من قِبل فنانين رقميين عالميين بارزين.