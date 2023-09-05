"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ونجران وعسير وتبوك وجازان والشرقية والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وخليص وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الجموم والعاصمة المقدسة، تستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء، وأمطارًا خفيفة على الطائف، وأمطارًا متوسطة على العرضيات وأضم وميسان، تستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة، تشمل العيص والمدينة المنورة وخيبر وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وفيفا والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وبيش، وأمطارًا خفيفة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة حتى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة ونجران وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.