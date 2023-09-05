"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وخليص وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الجموم والعاصمة المقدسة، تستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء، وأمطارًا خفيفة على الطائف، وأمطارًا متوسطة على العرضيات وأضم وميسان، تستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.