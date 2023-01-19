شاهد.. جندية سعودية تتفاعل بعفوية مع احتفال والدتها بتخرجها من دورة عسكرية

وفي مقطع فيديو متداول من حفل تخريج 211 مجندة بالمديرية العامة للسجون، اقتربت الجندية من والدتها ثم أدت لها التحية ثم احتضنتها وسط دموع الفرحة والسعادة بالتخرج وقامت بتقبيل رأس والدتها ويدها، وحظي المشهد بإعجاب وتفاعل من رواد مواقع التواصل.