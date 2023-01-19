شاهد.. جندية سعودية تتفاعل بعفوية مع احتفال والدتها بتخرجها من دورة عسكرية

تفاعلت جندية سعودية بعفوية مع احتفال والدتها بتخرجها من دورة عسكرية.
وفي مقطع فيديو متداول من حفل تخريج 211 مجندة بالمديرية العامة للسجون، اقتربت الجندية من والدتها ثم أدت لها التحية ثم احتضنتها وسط دموع الفرحة والسعادة بالتخرج وقامت بتقبيل رأس والدتها ويدها، وحظي المشهد بإعجاب وتفاعل من رواد مواقع التواصل.
وكان مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون، قد شهد حفل تخريج 211 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة.
وتم تأهيل الخريجات بالمهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تمكنهن من أداء واجبهن بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات المكتسبة خلال فترة التدريب.
وجاء حفل التخرج برعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وحضور مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، وممثلين من القطاعات الحكومية وذوي الخريجات.
وهنأ مدير عام السجون، الخريجات، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية والعمل بإخلاص وتفانٍ وبذل قصارى جهدهن في خدمة الوطن.