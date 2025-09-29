بيان مشترك لوزراء خارجية 8 دول إسلامية يؤكد دعم جهود إنهاء الحرب في غزة وتكريس حل الدولتين

صدر بيان مشترك عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، ومصر، رحّبوا فيه بالدور القيادي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجهوده الصادقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدين ثقتهم في قدرته على إيجاد طريق فعّال نحو السلام.