بيان مشترك لوزراء خارجية 8 دول إسلامية يؤكد دعم جهود إنهاء الحرب في غزة وتكريس حل الدولتين

صدر بيان مشترك عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، ومصر، رحّبوا فيه بالدور القيادي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجهوده الصادقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدين ثقتهم في قدرته على إيجاد طريق فعّال نحو السلام.
وشدّد الوزراء على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة، مرحّبين في هذا السياق بإعلان ترمب عن مقترحه الذي يتضمن إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، إضافة إلى إعلانه بعدم السماح بضم الضفة الغربية.
وأكد البيان استعداد الدول المشاركة للتعاون الإيجابي والبنّاء مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه، بما يُسهم في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
كما جدد الوزراء التزامهم بالعمل مع الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق شامل، يضمن إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، ويمنع تهجير الفلسطينيين، ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، وإنشاء آلية أمنية تكفل أمن جميع الأطراف، وانسحاب إسرائيلي كامل، وإعادة إعمار غزة.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تكريس مسار سلام عادل على أساس حل الدولتين، يتم بموجبه توحيد غزة والضفة الغربية في دولة فلسطينية واحدة، وفقًا للقانون الدولي، باعتباره مفتاحًا لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.