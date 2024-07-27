في موسم الصيف.. لوحة طبيعية إبداعية على غابات وطرقات قمم جبال الباحة

اعتادت منطقة الباحة أن تلتحف بالضباب، ويعانق جبالها السحاب في موسم الصيف، وتزهو بمناظر الضباب والسحاب، التي تشكل لوحة جمالية إبداعية، تصاحبها قطرات المطر على غابات وطرقات سراة المنطقة في مشهد رباني بديع أخَّاذ، عادة ما تكتسي به المنطقة خلال موسم الصيف.
ويعد مشهد الضباب الكثيف وهو يتغلغل بين أشجارها، وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية، من أروع المشاهد الطبيعية، ولاسيما حينما تغطي سفوح الجبال وقممها، ويلامس هواء ونسمات جمالها.
ولعل مَن يقف بأعالي جبال الباحة مكتسبًا شموخها يدرك مدى جمال الضباب الذي دفع الأهالي والزوار والمصطافين للخروج والتنزه، الذين اكتظت بهم مختلف متنزهات المنطقة، وحرصوا من خلال جولاتهم وكاميراتهم الخاصة على توثيق منظر سحب الضباب وهي تعانق الجبال وسط زخات الأمطار المتوسطة، التي صاحبها اعتدال في درجات الحرارة؛ ما زادها ابتهاجًا وترحيبًا بضيوفها وزوارها الباحثين عن اعتدال الأجواء والمناظر الطبيعية.
وفي الوقت ذاته كثفت الجهات الأمنية من وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، داعية المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار والضباب، والأخذ بأسباب السلامة.