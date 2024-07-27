في موسم الصيف.. لوحة طبيعية إبداعية على غابات وطرقات قمم جبال الباحة

ولعل مَن يقف بأعالي جبال الباحة مكتسبًا شموخها يدرك مدى جمال الضباب الذي دفع الأهالي والزوار والمصطافين للخروج والتنزه، الذين اكتظت بهم مختلف متنزهات المنطقة، وحرصوا من خلال جولاتهم وكاميراتهم الخاصة على توثيق منظر سحب الضباب وهي تعانق الجبال وسط زخات الأمطار المتوسطة، التي صاحبها اعتدال في درجات الحرارة؛ ما زادها ابتهاجًا وترحيبًا بضيوفها وزوارها الباحثين عن اعتدال الأجواء والمناظر الطبيعية.