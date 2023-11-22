"الصمعاني" يوقّع مع نظيره الجزائري برنامجًا تنفيذيًّا للزيارات المتبادلة

التقى وزيرُ العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر، وزيرَ العدل في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية "عبدالرشيد طبي".
وشهد اللقاءُ بحثَ سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.
واستعرض وزيرُ العدل، خلال اللقاء، التطورَ التشريعي والتقني والتدريبي الذي تشهده المملكة في المجال القضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ووقّع وزيرُ العدل ونظيرُه الجزائري برنامجًا تنفيذيًّا يتعلّق بترتيب الزيارات المتبادلة؛ بهدف التعرف على الأنظمة القضائية والأنظمة المتعلّقة بتحقيق العدالة.
ويهدف البرنامج إلى تبادل المعلومات حول إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، والمعاهدات الدولية التي تم الانضمام إليها ذات العلاقة بالشأن القضائي فيما يخصّ الطرفين.