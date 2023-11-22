"الصمعاني" يوقّع مع نظيره الجزائري برنامجًا تنفيذيًّا للزيارات المتبادلة

واستعرض وزيرُ العدل، خلال اللقاء، التطورَ التشريعي والتقني والتدريبي الذي تشهده المملكة في المجال القضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.