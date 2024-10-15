د. العيسى يدشن المؤتمر الدولي "الايمان في عالم متغير" يسعى إلى إبراز دلائل الإيمان في السياق المعاصر والتصدي لشبهات الإلحاد

ثم توالت الكلمات الإرشادية للمتحدثين في الجلسة لافتتاحية للمؤتمر، بمشاركة كل من:

معالي الدكتور أحمد عبادي، الرئيس العام للرابطة المحمدية لعماء المغرب، ومعالي الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإمارات العربية المتحدة للإفتاء الشرعي، ومعالي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري السابق وعضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، ومعالي الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق وعضو مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وسعادة الدكتور سالم المالك رئيس منظمة الإيسسكو، وسعادة أستاذ كرسي اليونسكو للتعددية الدينية والسلام، في سابينزا بجامعة روما، سعادة البروفسور ألبرتو ميلوني، ومعالي السيد محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى في المغرب، والكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو، رئيس أسقفية الرباط، وعدد من الشخصيات الدينية والفكرية والمبرزين في الدراسات ذات الصلة.