القيادة تهنئ أمير دولة قطر بمناسبة نجاح قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.