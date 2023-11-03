"تنمية الحياة الفطرية" يستعرض الإنجاز النوعي لمحمية جزر فرسان

استعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الإنجاز النوعي الذي حققته محمية جزر فرسان كأول محمية سعودية يتم تسجيلها في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)، مؤكداً أن هذا الإنجاز النوعي يُضاف للحياة الفطرية في المملكة.
وتفصيلاً، قال المركز: "سجلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في عام 2021م محمية جزر فرسان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي كأول محمية في المملكة تنضم للبرنامج، وجاء الإعلان عن المحمية بعد استيفائها لكل المعايير المتطلبة للتسجيل".
وأوضح المركز أن محمية جزر فرسان تقع في القسم الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر، وتبعد حوالي 42 كم عن ساحل مدينة جيزان.
وأضاف: "تتألف محمية جزر فرسان من مسطحات من الأحجار الجيرية الشعابية، وعدد من الأودية القصيرة، وسواحل مغطاة برمال كلسية بيضاء".
وتابع: "يميز المحمية وجود الظبي الإدمي الفرساني المتوطن بها، بالإضافة إلى النمس أبيض الذنب، والعقاب النساري، والبجع الرمادي، ومن أهم الأشجار فيها السمر والبلسم والسدر والأراك، إلى جانب أشجار الشورة والقندل".
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أكد اليوم الجمعة في تغريدة عبر حسابه في منصة (X) أن "انضمام محميات وطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي؛ يُعدُ إنجازًا ملهمًا في حماية الأنظمة البيئية وتنمية التنوع الأحيائي والثقافي".