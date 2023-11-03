"تنمية الحياة الفطرية" يستعرض الإنجاز النوعي لمحمية جزر فرسان

وتابع: "يميز المحمية وجود الظبي الإدمي الفرساني المتوطن بها، بالإضافة إلى النمس أبيض الذنب، والعقاب النساري، والبجع الرمادي، ومن أهم الأشجار فيها السمر والبلسم والسدر والأراك، إلى جانب أشجار الشورة والقندل".