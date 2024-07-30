لا للنوم والافتراش بساحات الحرمين.. "الحج" تنبه ضيوف الرحمن: تجنبوه بهذه المواقع

دعت وزارة الحج والعمرة ،ضيوف الرحمن، إلى تجنّب النوم والافتراش في ساحات الحرمين؛ حرصًا على السلامة، ومراعاةً لطمأنينة الزوّار والمصلين، وحفاظاً على النظام.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الافتراش والنوم في المسجد الحرام والمسجد النبوي من المظاهر السلبية على المعتمرين والزائرين، داعية إلى تجنبه في 3 مواقع هي: "ممرات الطوارئ، ومسار العربات، والممرات".
وأكدت "الحج والعمرة" على أهمية التذكر الدائم أن الافتراش يعرض للخطر، ويعرقل السير، ويسبب الزحام، حاثة على إفساح الطريق والحفاظ على السلامة.