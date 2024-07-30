لا للنوم والافتراش بساحات الحرمين.. "الحج" تنبه ضيوف الرحمن: تجنبوه بهذه المواقع

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الافتراش والنوم في المسجد الحرام والمسجد النبوي من المظاهر السلبية على المعتمرين والزائرين، داعية إلى تجنبه في 3 مواقع هي: "ممرات الطوارئ، ومسار العربات، والممرات".