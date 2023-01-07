شاهد: اكتساء جبال مكة بالخضار راسمة لوحات جمالية خلابة.. وعدسات المصورين توثِّقها

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شاهد: اكتساء جبال مكة بالخضار راسمة لوحات جمالية خلابة.. وعدسات المصورين توثِّقها
بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا مرورًا بـ"مدرار" على المنطقة
وثَّق عدد من المصورين صورًا لاكتساء جبال وسهول مكة المكرمة بالخضار بعد هطول الأمطار التي شهدها المنطقة مؤخرًا مرورًا بالحالة المطرية "مدرار" على منطقة مكة، التي نتج منها انطلاق مساحات من النباتات الخضراء على مد البصر، لم تشهدها منذ أعوام، وشكَّلت لوحات جمالية، دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع بالمناظر الخلابة.
من جانبه، نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على منصة تويتر مقطع فيديو للمواطن عبدالإله السلمي، وثَّق مناظر خلابة لجبال مكة وهي تكتسي الخضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرًا، فيما نشر حساب أمانة العاصمة المقدسة صورًا وثَّقتها المواطنة هلا الحربي في منطقة عين شمس بمكة المكرمة.