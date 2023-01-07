شاهد: اكتساء جبال مكة بالخضار راسمة لوحات جمالية خلابة.. وعدسات المصورين توثِّقها

وثَّق عدد من المصورين صورًا لاكتساء جبال وسهول مكة المكرمة بالخضار بعد هطول الأمطار التي شهدها المنطقة مؤخرًا مرورًا بالحالة المطرية "مدرار" على منطقة مكة، التي نتج منها انطلاق مساحات من النباتات الخضراء على مد البصر، لم تشهدها منذ أعوام، وشكَّلت لوحات جمالية، دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع بالمناظر الخلابة.